Umana Reyer Venezia – Gevi Napoli, Milicic: “Servono concentrazione ed energia”

La Generazione Vincente Napoli Basket affronta nell’ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A la Reyer Venezia. La gara si disputerà alle ore 20:00 al Palasport Taliercio di Mestre.

La Generazione Vincente Napoli Basket, è reduce dalla bellissima vittoria ottenuta la scorsa settimana contro la Bertram Derthona Tortona, ed attualmente occupa in classifica la quinta posizione con 16 punti in condominio con i campioni d’Italia della EA7 Emporio Armani Milano e la UnaHotels Reggio Emilia. La Reyer Venezia, che in EuroCup occupa il settimo posto nel girone A con quattro vittorie ottenute nelle tredici partite sin qui disputate, in campionato comanda la classifica insieme alla Germani Brescia, ma con lo scontro diretto a suo favore, con 22 punti, e proviene da una striscia positiva di quattro vittorie consecutive. Arbitreranno l’incontro: Begnis, Buongiorno e Lucotti.

Al termine della quindicesima ed ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A, saranno determinate le prime otto squadre in classifica che parteciperanno alla Final Eight Frecciarossa Coppa Italia 2024, che si disputerà al PalaOlimpico di Torino dal 15 al 18 Febbraio.

Dichiarazione di Igor Milicic, Coach della Generazione Vincente Napoli Basket:

“Affrontiamo una rivale molto dura che ha iniziato alla grande la stagione occupando il primo posto in classifica. La Reyer gioca con enorme fisicità, ed è una squadra molto talentuosa con un coach, ed uno staff tecnico di assoluta importanza. Dovremo giocare in maniera intelligente, molto concentrati con una pallacanestro di grande energia. Giocando così, con una situazione di questo tipo, avremmo grandi motivazioni per provare a fare la sorpresa, perché nessuna squadra, sino ad ora in campionato, è riuscita a vincere a Venezia.”

La gara Reyer Venezia – Generazione Vincente Napoli Basket sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN. Aggiornamenti sulle pagine social del Napoli Basket.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET