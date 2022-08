Umana Reyer Venezia, lavoro intenso nel ritiro di Falcade

L’Umana Reyer maschile corre e fatica per prepararsi al meglio alla stagione 2022/22.

Il gruppo orogranata ha terminato oggi la terza giornata di lavoro tra le meravigliose Dolomiti Bellunesi, un programma atletico, alternato da allenamenti di pallacanestro.

Le sedute atletiche, presiedute da Matteo Xalle, si svolgono al campo da calcio di Vallada Agordina e vedono gli orogranata impegnati in un lavoro di fondo mentre il lavoro in sala pesi viene effettuato nella palestra dello Ski College Veneto.

Agli allenamenti di basket assistono puntualmente numerosi sostenitori che poi attendono i giocatori e lo staff fuori dal palazzetto per foto ricordo ed autografi.

Nella mattinata di mercoledì il gruppo ha sfruttato la mezza giornata di riposo per salire a quota 2520 metri e godere del panorama mozzafiato offerto dal Col Margherita.

Amichevole e incontro con tifosi e famiglie

La settimana di training camp si concluderà sabato 27 agosto alle 17.30 con l’amichevole in famiglia con l’Umana San Giobbe Chiusi, un vero e proprio derby in famiglia tra Reyer e “Bulls”, società del progetto e cantera orogranata militante in Serie A2, in un evento più unico che raro.

I posti del Palasport di Falcade sono contingentati ed è possibile prenotare la propria presenza compilando il form al seguente link.

La prenotazione non dà diritto a nessuna assegnazione di posto prioritario e si prega, il giorno dell’ evento, di presentarsi presso la biglietteria del PalaFalcade almeno mezz’ora prima dell’ inizio del match.

Prezzi biglietti per la partita:

Adulti: prezzo intero € 10,00

Ragazzi/e dai 6 anni compiuti fino a 18 anni : prezzo ridotto € 5,00

Bambini fino ai 6 anni: entrata gratis

Sabato 27 agosto, inoltre, alle 11.30 di mattina (prima di pranzo) i giocatori e lo staff della prima squadra incontreranno i tifosi e le famiglie nella piana su cui si affaccia lo Sport Hotel Cristal (zona limitrofa hotel) dove saranno predisposti stand e canestro Reyer per i più piccoli. Vi aspettiamo numerosi.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia