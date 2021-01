Umana Reyer Venezia, Valerio Mazzola è pronto al rientro

Valerio Mazzola è intervenuto ieri sera alla trasmissione Basket a Nordest e ha parlato del suo recupero e non solo.

STATO DI FORMA

“Ho finito la fase di recupero nel lavoro individuale, posso unirmi alla squadra al 100% e posso essere disponibile per domenica. Sicuramente non sarò al 100% al livello emotivo e fisico per la partita, però fare 5vs5 in questi giorni mi ha fatto venire grosse emozioni, ero fuori da 70 giorni.”

SITUAZIONE ATTUALE

“Oggi ho fatto il primo 5vs5 in allenamento, sono molto contento. A solo due punti in classifica dalla Virtus Bologna? Sulla carta è una delle squadre più forti del nostro campionato, sono anche loro un cantiere aperto per cui lavoreranno per periodi su lungo periodo. Adesso è riduttivo guardare la classifica. Però sì, siamo lì. Arriviamo da tre partite molto buone. Un periodo post Covid19 che, come a tutti, ci ha affossati, infortunati come me. Per alcune partite abbiamo lavorato in discesa e adesso stiamo lavorando al meglio possibile per la fase finale del campionato e alla Coppa Italia che ci sarà a breve.”

FINAL EIGHT DI COPPA ITALIA

“E’ la falsa riga dell’anno scorso e sarà molto tosta. Sarà giusto lavorare al momento della prima partita contro la Virtus Bologna in condizione. Vincerà sicuramente il migliore, ma almeno avremo le nostre carte in tavola da giocare.