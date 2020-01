L’Umana Reyer comunica che è stato raggiunto il Sold Out per il big match di sabato 25 gennaio alle ore 20.30 contro la Virtus Segafredo Bologna. Non è più disponibile alcun tagliando per l’accesso al palasport. La partita sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2 e Eurosport Player.

—

Ufficio stampa Umana Reyer Venezia