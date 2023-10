“Un coach come un padre” – Il film su Sandro Gamba a Napoli

E’ tornato in sala per un appuntamento speciale, allo Space Cinema di Napoli, il docufilm “Un coach come padre”, scritto e diretto dal regista e attore Massimiliano Finazzer Fory, in collaborazione con la FIP e con il patrocinio della Lega Basket.

Il film ripercorre l’incredibile storia di coach Sandro Gamba, tra gli allenatori più vittoriosi di sempre, omaggiando il trio della Hall of Fame italiana: Gamba, ma anche il suo mentore Cesare Rubini e Dino Meneghin, primo cestista italiano ad essere selezionato al Draft NBA.

«Il cinema – afferma il regista Finazzer Flory – ha restituito allo Sport quella dimensione epica che avevamo perso e che sa ancora guardare alla storia come fonte di ispirazione e di identità. Questo film, tramite il basket, afferma un’idea di un’Italia che ha fatto propria un’impresa americana: quella dei coach che formano i giocatori e li educano alla gloria».

L’opera di Finnazzer ha vinto il primo premio “Guirlande d’Honneur” alla 40esima edizione dello “SPORT MOVIES & TV – Milano International FICTS Fest”, Festival organizzato dalla Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs riconosciuta dal CIO, oltre ad ottenere diversi riconoscimenti nei più importanti festival cinematografici statunitensi.

La proiezione, a cura del Comitato Regionale FIP Campania, ha rappresentato un evento unico nel quale sono state premiate numerose personalità del mondo del basket tra allenatori, formatori e insegnanti. A ricevere la targa per meriti sportivi, anche Melchiorre Roberto Infranca, Ugo Schaeper, Elio Annunziato, Guido Napolitano, Elio Cavallo, Fulvio Palumbo, Pino Ferrara, Ninotto Iodice, Liberato Gallo, Michele Tramontano, Bruno Annecchiarico, Manfredo Fucile e Gianni Del Franco.