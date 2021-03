Una solidissima Brindisi non concede sconti e batte in trasferta la Fortitudo Bologna

Nonostante l’antipasto di una possibile partita di equilibrio tra le due squadre percepito nel primo quarto, Brindisi non concede sconti e batte la Fortitudo per 70-93. Bostic e Perkins i migliori tra le fila brindisine (per punti ma con tutta la squadra che ha giocato bene), regalano una bella vittoria a coach Vitucci, bravo nella gestione dei giocatori, delle rotazioni e del match. Brindisi, nonostante un primo quarto giocato con qualche difficoltà, riesce a chiudere tutta la partita sempre davanti, trovando nel secondo tempo di gioco lo sprint decisivo per allungare e successivamente controllare la partita. La Fortitudo, nonostante una partenza ottimale, cede sotto i colpi degli ospiti senza troppi margini di reazione. Saunders, Banks e Hunt i migliori per punti ma con il resto dei compagni che hanno avuto difficoltà nell’entrare e restare in partita. Dopo Milano, un’altra sconfitta per le Effe che dovrà nuovamente resettare la sconfitta e lavorare in vista della prossima sfida esterna in casa di Treviso.

