Una straordinaria Parks non basta a Campobasso, Moncalieri aggancia la zona playoff

Nonostante una Robyn Parks inarrestabile, Moncalieri vince e convince contro una squadra profonda ed esperta come La Molisana Magnolia Campobasso.

I primi diciannove minuti e cinquantatre secondi delle Lunette sono attenti e concreti in entrambe le metà. Poi una tripla sulla sirena di Parks riporta in scia le Molisane: sul tabellone e anche moralmente. Al rientro in campo le ospiti cambiano infatti ritmo e riaprono a tutti gli effetti la partita, ma Moncalieri con Mitchell e Reggiani rimane stabilmente in vantaggio. Ultimi 10 minuti targati Akronos (e Westbeld) e coach Spanu festeggia la 6° vittoria della stagione in vista del big match del 21 dicembre a Ragusa alle 20:30.

Westbeld e Mitchell aprono le danze con due canestri in penetrazione, mentre dall’altra parte sono Milapie e Parks a iscriversi per prime a referto. Dopo la tripla di Westbeld il tabellone dice 7-6 per l’Akronos a ridosso della boa del quarto. Ci pensano poi Katshitshi su rimbalzo offensivo e capitan Giacomelli a dare il +5 alle ragazze di coach Spanu. Altri 5 punti in fila firmati Sklepowicz danno il primo vantaggio in doppia cifra all’Akronos sul 18-8 a 1’ dalla fine del quarto. Giacomelli chiude il parziale con la tripla del 21-10 e lo sfondamento subito nell’altra metà campo (per lei +30 di plus/minus in 25′).

Un 4-0 di Parks riavvicina le molisane sul -7, ma un gioco da tre punti di Mitchell ridà il vantaggio in doppia cifra alle Lunette a 5’ dall’intervallo centrale. Dopo la tripla della solita Parks, l’Akronos firma un 6-0 di parziale che costringe le ospiti al timeout a 3’. Super l’assist di Arianna Landi per Westbeld che sigla il 30-17. Un’altra tripla di Parks proprio sulla sirena mandi tutti negli spogliatoi sul 37-22 per l’Akronos.

Al rientro in campo la partita si accende, dentro e fuori dal campo. Reggiani con un arresto e tiro dalla media dà il +17, ma dall’altra parte Campobasso piazza un parziale micidiale di 9-0 grazie a Trimboli e Parks costringendo coach Spanu al primo timeout del secondo tempo. Poi la scena è di nuovo tutta molisana, con Milapie, Perry e ovviamente Parks in prima linea. Ci pensano Mitchell con il secondo gioco da 3 punti della sua partita e Reggiani dalla lunga distanza a ridare un cuscinetto di 8 punti alle Lunette sulla penultima sirena.

L’ultimo quarto è una bagarre: nei primi 5 minuti vince la fisicità da entrambe le parti, e soprattutto le difese. Poi 4 punti in fila di Salvini riportano in doppia cifra di vantaggio le Lunette, ma dall’altra parte Parks è semplicemente inarrestabile e risponde colpo su colpo fino al 58-51 a 3’ dalla fine. Time out di coach Spanu e poi si torna in campo: Landi dall’angolo mette una tripla importantissima, Mitchell pestando la linea ne sigla altri 2 che sanno tanto di vittoria. E a chiuderla non può che essere Westbeld con 7 punti in fila che garantiscono il +17 finale.

Prossimo impegno il 21 dicembre a Ragusa alle 20:30.

Risultato Finale 70-53

Box Score

Akronos Libertas Moncalieri: Landi Ar.* 5, Reggiani* 5, Katshitshi* 9, Westbeld* 19, Mitchell* 16, Sklepowicz 7, Landi Al n.e.. Salvini 4, Nicora n.e., Jakpa, Giacomelli 5.

All.re: Spanu Vice: Nicastro

La Molisana Campobasso: Kacerik*, Trimboli* 7, Milapie* 12, Perry* 2, Parks* 28, Narviciute, Togliani 2, Quinonez Mina 2, Battisodo, Nicolodi.

All.re: Sabatelli Vice: Di Meglio

PRESS

Ufficio Stampa

Moncalieri Basketball