UNAHOTELS – ARMANI EXCHANGE MILANO, tutte le info sui biglietti

I CONGIUNTI

Per i nuclei famigliari ed i congiunti sarà possibile assistere alla partita in posti adiacenti senza distanziamento sociale: si potranno acquistare pacchetti di biglietti nei settori dedicati ai congiunti in gruppi da due o da tre. I congiunti dovranno compilare e consegnare all’ingresso un’ autocertificazionescaricabile sul sito www.pallacanestroreggiana.it