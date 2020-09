Unahotels-Fortitudo, Martino “Umiltà e coraggio per seguire un sogno”

La UNAHOTELS Reggio Emilia tornerà in campo domani alle 18 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno per sfidare, nell’ultima gara del Gruppo B della prima fase dell’Eurosport Supercoppa 2020, la Virtus Segafredo Bologna.

Dopo la sconfitta 79-75 all’overtime del match d’andata, i biancorossi dovranno sconfiggere la formazione bolognese di 5 punti per qualificarsi alla Final Four della manifestazione.

Queste le parole di coach Martino alla vigilia del match: “C’è grande soddisfazione per essere arrivati a questa sfida creando i presupposti per far si che sia un match decisivo per la qualificazione alla Final Four di Supercoppa. Lo abbiamo fatto attraverso buone prestazioni, dando spazio ai nostri giovani e inserendo gradualmente i nuovi arrivati in un organico che si sta man mano completando. Conosciamo bene le qualità della Virtus Bologna, ma affronteremo la partita con umiltà e coraggio cercando di mettere in campo lo spirito ed i valori che finora abbiamo dimostrato di avere e che vorremmo che facciano parte anche del prosieguo della nostra stagione, per inseguire così il sogno di qualificarci alle Final Four”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana