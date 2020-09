Unahotels-Fortitudo,le parole di Martino “consolidare la nostra identità”

Dopo il successo di lunedì contro la Vanoli Cremona, la UNAHOTELS è pronta a tornare in campo per la sfida di ritorno con la Fortitudo Bologna, prevista per giovedì sera alle 20.30 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Queste le parole con cui coach Antimo Martino ha presentato il match: “Ci aspetta un altro test importante contro un’ottima squadra, oltretutto galvanizzata dalla vittoria contro la Virtus Bologna. Per noi sarà l’occasione per continuare a migliorare i nostri aspetti tecnico-tattici, ma soprattutto per consolidare la nostra identità che ci dovrà poi accompagnare per tutta la stagione”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana