UnaHotels-Reggio Emilia – Gevi Napoli Basket, Pancotto: “Mi aspetto una partita tosta”

Impegno in trasferta per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la ventunesima giornata del Campionato di Serie A, la UnaHotels Reggio Emilia.

La gara di disputerà al PalaBigi di Reggio Emilia, con inizio fissato alle ore 18,30.



La squadra di Coach Pancotto cerca il ritorno al successo dopo le due sconfitte consecutive a Treviso ed in casa contro Varese. Gli azzurri sono attesi da un match difficile contro l’Unahotels Reggio Emilia che, nonostante l’ultimo posto in classifica, può contare su un roster di assoluto livello come dimostrato dai successi ottenuti in casa con Milano e sul campo della Dolomiti Energia Trento. La formazione reggiana è reduce da una sconfitta in volata nello scontro diretto in trasferta con la Tezenis Verona.



Nella gara d’andata, disputata al PalaBarbuto lo scorso 16 ottobre, gli azzurri si imposero per 73-67. Il miglior marcatore della Gevi fu Jacorey Williams, con 15 punti.





Arbitreranno l’incontro Manuel Mazzoni (Grosseto), Denis Quarta (Torino), Guido Federico Di Francesco (Teramo).



Dichiarazione Pancotto



“Mi aspetto una partita tosta, bisogna scendere in campo con convinzione determinazione e fiducia. Sarà una sfida molto importante, non decisiva perché manca ancora tanto alla fine. Dobbiamo essere e rimanere concentrati sulla gara e sugli avversari, con durezza mentale e sacrificio per giocare con la nostra identità. L’obiettivo è quello di elevare il livello del nostro gioco ad ogni quarto. Servirà aggressività in difesa e buone percentuali in attacco”

La gara tra UnaHotels Reggio Emilia e Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2 ed in streaming sulla piattaforma Eleven Sport. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.

