Unahotels Reggio Emilia – Gevi Napoli, Milicic: “Ultimo treno per i playoff”

Penultimo impegno della regular season per la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani, in trasferta nella quattordicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, la UnaHotels Reggio Emilia. L’incontro si disputerà alle ore 18:15 al PalaBigi.

La squadra di Coach Igor Milicic è stata sconfitta domenica scorsa alla Fruit Village Arena dalla Dolomiti Energia Trentino, ed attualmente occupa la nona posizione in classifica a quota 26 punti. La UnaHotels Reggio Emilia, anch’essa reduce dalla sconfitta rimediata dalla Virtus Segafredo Bologna, in classifica è in quinta posizione con 30 punti appaiata alla Dolomiti Energia Trentino. La Gevi Napoli Basket nel girone di andata, è stata battuta in casa dalla UnaHotels Reggio Emilia con il punteggio di 87-89. Arbitreranno l’incontro: Begnis, Borgioni e Lucotti.

Dichiarazione di Igor Milicic, Coach della Generazione Vincente Napoli Basket.

“Questo per noi è l’ultimo treno per provare ad agganciare i play off. Abbiamo voglia di prenderci una rivincita dopo la sconfitta di misura rimediata nella gara del girone di andata. La chiave di questa partita è quella sicuramente di mettere grande cuore sul parquet di Reggio Emilia nel tentativo di portare a casa un successo davvero importante.”

La gara UnaHotels Reggio Emilia – Generazione Vincente Napoli Basket sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN. Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli Basket.

La Generazione Vincente Napoli Basket comunica che, grazie al rinnovo della partnership con Ippodromi Partenopei, tutti coloro che acquisteranno, oppure hanno già acquistato il biglietto per la partita Gevi Napoli Basket – Givova Scafati in programma domenica 5 Maggio alla Fruit Village Arena, nonché i possessori dell’abbonamento della Gevi Napoli Basket, avranno accesso gratuito per assistere al Gran Premio Lotteria, in programma all’Ippodromo di Agnano mercoledì 1 Maggio.

Inoltre si segnala che all’interno dell’Ippodromo di Agnano il Primo Maggio, sarà presente uno stand della Generazione Vincente Napoli Basket, dove i primi 100 possessori di un biglietto di ingresso a pagamento dell’Ippodromo potranno ricevere un tagliando omaggio per assistere alla partita Gevi Napoli Basket – Givova Scafati in programma domenica 5 maggio 2024 alla Fruit Village Arena.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET