Unahotels Reggio Emilia, iniziano gli allenamenti. Aggregato Federico Bonacini

È ufficialmente iniziata oggi la stagione 2023/2024 di Pallacanestro Reggiana. I biancorossi hanno svolto le visite mediche, effettuato le prove di idoneità sportiva e si sono sottoposti agli esami del sangue nelle strutture partner del Club: il CTR Reggio Emilia, il Centro Analisi Reggio Emilia ed il Calypso Life Club.

La squadra si allenerà nei prossimi giorni in città alternando le sedute di atletica a quelle di basket. In questa prima fase della preparazione si aggregheranno agli allenamenti della prima squadra Federico Bonacini, guardia classe 1999 cresciuta nel vivaio biancorosso e nell’ultima stagione in Serie A2 a Ravenna e due atleti del settore giovanile: Dudu Yadde, lungo classe 2006 e Giovanni Camara, guardia classe 2005.

A partire dalla prossima settimana si aggiungeranno a loro altri due atleti dell’Under 19: Omer Suljanovic (ala, 2005) e Imran Suljanovic (guardia, 2006).

Presenti otto degli undici atleti professionisti: arriveranno in Italia durante la prossima settimana e si uniranno al gruppo, una volta espletate le pratiche burocratiche legate all’ottenimento del visto, Jamar Smith, Briante Weber e Langston Galloway, quest’ultimo attualmente impegnato con Team USA ad Abu Dhabi nella preparazione della FIBA World Cup.

