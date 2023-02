Unahotels Reggio Emilia, Marcus Lee: “Porto esperienza al servizio della squadra”

Presentato questo pomeriggio, presso la sala stampa del PalaBigi, il centro Marcus Lee, ultimo innesto della Pallacanestro Reggiana che tenta in tutte le maniere di salvare la categoria. A presentare il giocatore, Michele Talamazzi, capo scouting della società reggiana.

“Oggi presentiamo Marcus Lee un giocatore con caratteristiche ben definite che nel nostro roster mancava. Speriamo che ci possa dare una grossa mano, ma toccherà anche noi sfruttare le sue caratteristiche di giocatore verticale che difende il ferro in difesa e che attacca spesso e volentieri sopra il ferro.

Con questo innesto la società ha 13 giocatori, infatti la società ha deciso di estendere sino alla fine della stagione il contratto di Burjanadze, toccherà poi al coach decidere in base alla gara e alla condizioni fisiche, quale straniero escludere dai 6 stranieri che vanno a referto.”

Ecco le prime parole di Marcus Lee, neo giocatore della Pallacanestro Reggiana :

“Sono galvanizzato da questa esperienza, sono maturo al punto giusto in questa mia nuova veste di “veterano del gruppo”.

Nella mia carriera ho visto molte situazioni per il mio ruolo e mi sono sempre ritagliato il mio spazio. Sia in difesa come protezione ma anche come buon difensore nonostante ci fosse una differenza di peso con gli attaccanti avversari seppur di peso superiore.

La mia priorità è quella di vincere più partite possibili, sto cercando di capire le dinamiche del gioco della squadra e di entrare sempre più nei meccanismi per dare il mio apporto.

Quando arrivi in un gruppo con queste problematiche, puoi trovare 2 stati d’animo : il primo che conta i giorni che separa dalla fine del campionato, il secondo è quello di un gruppo che vuole reagire e uscire dalla queste difficoltà . Ecco io ho trovato il secondo gruppo, che vuole rimanere in serie A1.”