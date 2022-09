Unahotels, Robertson si presenta:” Mi ha convinto Max Menetti “

E’ stato presentato quest’oggi nella sede della Pallacanestro Reggiana uno dei nuovi giocatori per la stagione 2022/23, Kassius Robertson, canadese nato a Toronto nel 1994 , combo guardia. A presentarlo come sempre il direttore sportivo Filippo Barozzi che ha introdotto il giocatore conn queste parole :

“ Abbiamo scelto Robertson in quanto giocatore in crescita, che arriva da 2 anni in Spagna ( Obradorio ) e risultando per 2 anni tra i top 10 nel campionato per quanto riguarda i punti segnati. In questi 2 anni è passato da un giocatore realizzatore ad un giocatore che ha saputo modificare il suo ruolo in combo/guardia. Serio professionista, sono convinto che ci darà una grande mano sia in fase di regia che in fase realizzativa.”

Queste invece solo le parole dello stesso giocatore :

“Sono molto galvanizzato di questa nuova esperienza, ho capito dalle parole del coach Menetti che Reggio puntava molto su di me, aspetto non da tralasciare che potrò disputare una coppa europea ed io preferisco il doppio impegno.

Non vedo l’ora di cominciare l’avventura coi mie nuovi compagni, che ho visto alcuni all’opera ieri nell’amichevole, ma la vera sfida sarà trovare l’amalgama con quelli che devono ancora arrivare. Se ho cambiato ruolo lo devo al mio allenatore che ho avuto in Spagna che mi ha dato la palla in mano, vedendo in me delle buone attitudini di portatore di palla.”