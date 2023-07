UNAHOTELS sarà ancora il main sponsor di Pallacanestro Reggiana

Pallacanestro Reggiana comunica che la catena alberghiera italiana Gruppo UNA, con il suo brand UNAHOTELS, resterà Main Sponsor del club biancorosso anche nella stagione sportiva 2023/2024, proseguendo così per il quarto anno consecutivo una partnership di grande successo.

“Per noi è motivo di grande orgoglio e soddisfazione veder continuare per un’altra stagione questo binomio di successo – ha dichiarato la presidente biancorossa Veronica Bartoli – Gruppo UNA è ormai parte integrante della famiglia di Pallacanestro Reggiana, la collaborazione con loro in questi primi tre anni di partnership è stata proficua ed efficace, tanto dentro quanto fuori dal campo. UNAHOTELS è un’eccellenza del territorio italiano e siamo fieri di vedere il loro brand ancora una volta associato al nostro. Il mio auspicio è che questo bellissimo legame possa farci vivere nuove grandi emozioni e raccogliere insieme tante altre soddisfazioni nel prossimo futuro”.

“Siamo felici di portare avanti per il quarto anno consecutivo il sodalizio con la società biancorossa. La sponsorship è parte di un percorso sempre più ampio intrapreso da Gruppo UNA e più nello specifico dal brand UNAHOTELS nel mondo dello sport a livello nazionale – commenta Giorgio Marchegiani, Amministratore Delegato Gruppo UNA – Il nostro impegno nel continuare ad investire importanti risorse per supportare una società sportiva d’eccellenza come la Pallacanestro Reggiana, conferma la solidità, la leadership, l’attaccamento ai valori dello sport e la lungimiranza di Gruppo UNA e dei suoi azionisti”.

“Il rinnovato impegno al fianco del Club Biancorosso è per Gruppo UNA motivo di grande orgoglio ed esprime la profonda sintonia che si è instaurata negli anni passati insieme. Tutto questo, inoltre, conferma il supporto della più grande catena alberghiera italiana, e in particolare della collezione UNAHOTELS, a tutto il mondo dello sport italiano e delle sue eccellenze – commenta Fabrizio Gaggio, Direttore Generale Gruppo UNA – Siamo pieni di entusiasmo in vista della nuova stagione e delle soddisfazioni che potremo vivere insieme”.

UNAHOTELS è parte di Gruppo UNA, la più grande catena alberghiera italiana attiva in Italia con 52 hotel, resort e residenze distribuiti in 25 destinazioni e 13 regioni. Gruppo UNA fa dell’italianità il proprio punto di forza e con UNA Esperienze, UNAHOTELS e UNAWAY raccoglie il portfolio in tre collezioni per interpretare al meglio tre modi di vivere l’ospitalità.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana