La società reggiana in vista dell’avvio della preparazione per il prossimo campionato, ha aggregato il centro croato Matej Radunic.

Classe 1996 per 208 centimetri, il centro ha disputato la sua ultima stagione nella società San Giobbe Chiusi che disputa il campionato C Gold, mettendo a segno prima della chiusura anticipata, una media di 18,2 punti per gara.