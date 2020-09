Unahotels-Vanoli, parla Martino: “Obbiettivo riscattarsi subito”

Queste le parole del coach della UNAHOTELS alla vigilia del match: “Dopo una brutta prestazione, abbiamo la possibilità di riscattarci tornando subito in campo. Nel processo di crescita della squadra è fisiologico che ci sia ogni tanto qualche passo falso. L’importante però è essere in grado di far tesoro anche delle serate negative, con l’obiettivo di crescere giorno dopo giorno. Sono fiducioso che domani faremo una buona gara e saremo pronti a riscattarci”

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana