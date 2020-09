Unahotels-Vanoli, la sala stampa: le parole di Martino e Galbiati

Coach Martino : Sono molto contento per la vittoria, innanzitutto perché ci serviva sia per il morale che per la fiducia per confermare quanto di buono i ragazzi stanno facendo in allenamento. Questo ci permetterà di continuare a lavorare con l’entusiasmo giusto. La vittoria è arrivata con un bel secondo tempo, sicuramente meglio della prima metà di gara. Ma soprattutto con tanto carattere per acciuffare una gara cercando di trovare energia e punti da tutto il rosters.

Coach Galbiati : Spiace tantissimo per il risultato, perché abbiamo giocato bene tre quarti di gara anche se con molti alti e bassi, che credo che siano normali per una squadre nuova come la nostra. L’ultimo quarto lo abbiamo giocato non nella maniera in cui sappiamo fare, troppi palleggi e troppe soluzioni personali. Torniamo in palestra dove dobbiamo lavorare per superare anche questi errori. Prendiamo il buono ed il meno buono di questa partita e forse la sconfitta ci farà riflettere.