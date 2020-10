Vanoli Cremona, due positività: spostata di sei ore la gara a Pesaro

Il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini, in merito alla partita in programma domani tra la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro e la Vanoli Cremona, valida per la 6^ giornata di Serie A, ha disposto lo spostamento di orario, prevedendone il suo inizio alle 18:00 per permettere alla società Vanoli Basket Cremona di affrontare in completa sicurezza la trasferta in oggetto, nel rispetto del protocollo sanitario vigente. La gara, inizialmente in programma alle ore 12, sarà trasmessa in diretta su Eurosport Player.

Uff stampa Vanoli Basket Cremona