Vanoli Cremona – Gevi Napoli, Milicic: “Occorrerà grande organizzazione per fare bene”

Impegno in trasferta per la Generazione Vincente Napoli Basket che affronta domani, nella quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, la Vanoli Basket Cremona. L’incontro si disputerà alle ore 18:15 al PalaRadi di Cremona.

La squadra di Coach Milicic è reduce da due sconfitte consecutive contro formazioni quotate come la capolista Germani Brescia e la Virtus Bologna protagonista in Eurolega. Attualmente la Generazione Vincente Napoli Basket occupa la quinta posizione in classifica a quota 22 punti insieme alla UnaHotels Reggio Emilia. La Vanoli Basket Cremona, ha rimediato quattro sconfitte negli ultimi cinque turni di campionato, ed è stata superata domenica scorsa in trasferta dal Banco di Sardegna Sassari. Nel girone di andata la Generazione Vincente Napoli Basket ha battuto al Fruit Village Arena PalaBarbuto la Vanoli Basket Cremona con il punteggio di 80-70.

Arbitreranno l’incontro: Sahin, Paglialunga e Bettini.

Dichiarazione di Igor Milicic coach della Generazione Vincente Napoli Basket:

“Cremona è una squadra che propone una pallacanestro molto avanzata dal punto di vista tattico. Occorrerà quindi giocare con grande organizzazione per poter fare le cose giuste. Coach Cavina è un grande tattico, e questa partita sarà certamente molto divertente da vedere. Noi veniamo da due sconfitte, di cui l’ultima molto pesante con Brescia. Dobbiamo ricostituire i nostri punti di forza, e dare nuova energia alle nostre teste per rimetterci sulla buona strada prima della Final Eight di Coppa Italia.”

La gara Vanoli Basket Cremona – Generazione Vincente Napoli Basket sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN, ed andrà in onda in chiaro su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre, Canale 170 del bouquet di Sky, e Canale 28 di Tivù Sat). Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli.

UFF. COMUNICAZIONE NAPOLI BASKET