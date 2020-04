Vanoli Cremona: laboratorio per i giocatori italiani

Nell’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport viene ripresa un’intervista a Gianmaria Vacirca, Responsabile scouting e area tecnica della Vanoli, che ha illustrato un nuovo progetto in casa Cremona.

Il primo passaggio sarebbe quello di passare ai soli due stranieri, dando quindi il via ad un progetto fortemente italiano.

L’idea sarebbe quella di poter diventare un Club “sperimentale” permanente per i giocatori italiani, partendo dal coach della Nazionale Sacchetti. Sarebbe come tornare indietro nel tempo con minuti e spazio per tutti gli italiani a roster, selezionando solo due stranieri.

L’obiettivo di Vacirca è quello di scovare giocatori italianizzabili e rookie nostrani che magari hanno scelto esperienze come quella di Moretti negli USA.

L’idea sembra essere piaciuta anche a Petrucci che vede in questo progetto la possibilità di creare basi solide per il futuro della Nazionale.

Fondamentale comunque è l’appoggio del coach Sacchetti e dal continuo confronto anche con la proprietà nella persona di Aldo Vanoli.

Scelta sicuramente in controtendenza con quella che vede la maggior parte dei club che stanno rivedendo il numero di italiani in rosa, ma cautelativamente si aspettano le nuove proposte per la prossima stagione da parte del presidente Gandini.

Cremona è pronta quindi nel progetto di valorizzazione dei giocatori italiani, come già dimostrato con Pozzecco a Sassari con Vitali, Spissu e altri ancora.

