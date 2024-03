Vanoli Cremona – Pistoia, Brienza: “Concentrati su questa sfida”

Prima di due trasferte consecutive per l’Estra Pistoia Basket 2000 che, messa in archivio la bella vittoria di domenica scorsa al PalaCarrara contro Tortona, in questo 22° turno di LBA se la vedrà al “PalaRadi” contro la Vanoli Cremona (palla a due ore 19, arbitri Borgioni, Perciavalle e Bartolomeo, diretta su Dazn) in uno scontro importante in ottica salvezza. Le due compagini, al momento sono separate da due soli punti in classifica: i biancorossi si presentano a quest’appuntamento al completo e forti anche del successo conquistato all’andata (64-60) che valse il “pass” per le Final Eight di Coppa Italia. Stavolta la difficoltà del duello è affrontare una Vanoli che, fra le mura amiche, cambia volto in termini di intensità e risultati.

“Siamo concentrati su questo match che sarà complicato visto che ci troveremo di fronte una squadra davvero atipica – analizza il coach di Estra Pistoia, Nicola Brienza – in questo caso penso che alcuni numeri possono identificare al meglio la Vanoli: in casa hanno fatto sette vittorie su dieci gare e, inoltre, sono la prima squadra per percentuali da 2 e da 3 punti fra le mura amiche facendo meglio anche di tutte le big. Questo vuol dire che al PalaRadi hanno fatto delle prestazioni di altissimo livello e, di conseguenza, il fattore-campo per i nostri avversari è determinante per la costruzione della loro stagione. E’ un’arma importantissima a loro vantaggio, mentre noi veniamo da trasferte nelle quali non siamo stati particolarmente efficaci come Sassari, Venezia o Brescia dove comunque giocammo un buon match. Hanno grande qualità dal punto di vista tecnico e tattico con una precisa identità in ogni fase: per loro sarà una partita determinante, così come lo è per noi”.

Dopo la settimana del rientro dalle vacanze, il lavoro in palestra per l’Estra è andato avanti ancora al meglio per di più avendo nel serbatoio l’energia di una vittoria importante come quella di domenica scorsa contro Tortona che ha avvicinato ancora di più i biancorossi all’obiettivo primario stagionale della salvezza.

“Come ho già detto nel post-partita di domenica scorsa, abbiamo preso una delle vittorie più importanti della stagione – aggiunge il tecnico biancorosso – a questo punto c’è solo da pensare a vincere per raggiungere gli obiettivi prefissati: era un match decisivo perché arrivavamo da sconfitte preventivabili, ma comunque sempre dei ko, ed affacciarci al doppio appuntamento fuori casa con un nuovo match perso ci avrebbe portato anche maggior tensione. Invece la vittoria con Tortona ci ha dato grande slancio e consapevolezza che, tornati a giocare con squadre più alla nostra portata, siamo riusciti ad avere subito la continuità di rendimento che sapevamo avere e che ci ha permesso la vittoria”.

Dal punto di vista dello spogliatoio, infine, il clima non può che essere positivo visto che anche i giocatori vedono l’obiettivo della salvezza davvero a portata di mano ma, allo stesso tempo, provare a pensare anche a qualcosa che sta più in alto in classifica.

“Ho letto le dichiarazioni dei ragazzi in questi giorni ed è giusto che loro cerchino sempre di fare il meglio, perché sappiamo bene che il nostro leit motiv è la fame di vittorie che ci ha sempre animato. Quindi dico per fortuna che hanno grandi ambizioni – conclude l’allenatore di Estra Pistoia, Nicola Brienza – il mio compito, in questi frangenti, è alimentare il loro fuoco nella maniera corretta: oggi siamo un po’ più vicini al nostro traguardo, questa cosa ci gratifica ma sapete che lavoro per step e quindi spero di raggiungere il prima possibile la salvezza matematica come unica cosa. Fatto quello, con la giusta serenità guarderemo più avanti per capire dove saremo. Sappiamo di avere due trasferte difficili, dove ci può stare anche di perdere, e quindi sarà nuovamente decisiva la sfida in casa con Treviso. Di contro, però, vincendo a Cremona andremo 2-0 negli scontri diretti con loro e si scaverebbe un piccolo solco con una diretta concorrente per la salvezza. Quindi, al momento, ci preoccupiamo davvero solo di questo”.

