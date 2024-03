Vanoli Cremona – Pistoia, Cavina: “Servirà una grande partita contro la rivelazione del torneo”

Benefits Vanoli Basket Cremona

08.03.2024

Vanoli Cremona vs Pistoia Basket 2000 |

Conferenza Stampa di Demis Cavina



Domenica 10 marzo alle 19:00 la Vanoli Cremona affronterà al PalaRadi Pistoia Basket 2000 nella 22ª giornata di Serie A LBA. Presso il partner IT Impresa, agenzia di soluzioni informatiche, Coach Demis Cavina ha presentato la partita al fianco del CEO Manuele Bassanini.

Manuele Bassanini ha introdotto la conferenza stampa: «IT Impresa è un’azienda che si occupa di soluzioni informatiche da 13 anni, sia per quanto riguarda le attività nell’ambito di gestione delle infrastrutture IT sia per quanto riguarda la comunicazione e il marketing. Sosteniamo lo sport locale, sosteniamo Vanoli Basket Cremona – questo è il secondo anno – e ci occupiamo della gestione del sito. Siamo molto legati ai valori dello sport e quindi vi sosteniamo volentieri.»

Coach Demis Cavina ha poi presentato il match di domenica: «Siamo alla vigilia di una partita particolare per quanto riguarda la squadra perché continuo a dire che la benzina, la voglia di fare di questo gruppo, l’unione è sempre stata la forza. Definisco questa partita particolare proprio perché ci sarà bisogno che emerga questa unione, questa questa determinazione, questo senso di gruppo in un momento dove non manca la prestazione, non mancano le buone partite in termini di difesa, di insieme e sotto certi aspetti anche di numeri. Stanno mancando dei dettagli spesso legati a qualche prestazione individuale non positiva, però anche all’interno di queste prestazioni devo dire che c’è sempre una grande voglia di fare, di migliorare. Nel senso più globale della squadra, invece, c’è grande voglia di portare a casa l’obiettivo di quest’anno, quindi viviamo questa vigilia come di una partita particolare con questa determinazione e con la convinzione che servirà – banale dirlo – un’altra grande prestazione contro un’altra rivelazione del campionato. Servirà migliorare i dettagli e per farlo c’è bisogno veramente di tutti. Stiamo cercando in questo senso di continuare con il lavoro di cui parlavo già nelle scorse settimane, cioè portare la squadra a un livello di omogeneità tattica e atletica. Dal punto di vista atletico devo dire che siamo molto migliorati rispetto alla flessione che abbiamo avuto un mese e mezzo fa mentre abbiamo lavorato sul piano tecnico tattico in questa settimana, soprattutto dopo Brindisi dove abbiamo fatto una partita solida in termini di prestazioni ma sono mancati alcuni dettagli.»

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN.

