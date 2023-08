Vanoli Cremona, presentato Wayne McCullough

E’ tempo di presentazione dei nuovi volti in casa Vanoli Basket Cremona. La prima conferenza stampa della stagione 2023/2024 è quella di Wayne McCullough, guardia americana classe 1994 che si è raccontato alle domande dei giornalisti intervenuti oggi presso la sede del nuovo partner biancoblù Eurotecno srl:

“Come giocatore mi considero un “colletto bianco”, uno che lavora duro. Guardando la mia carriera, da dove provengo, ho dovuto lavorare molto per ottenere questo successo. Sono un giocatore difensivo, aggressivo su entrambi i lati del campo sia offensivamente che difensivamente. Mi piace fare spogliatoio, fare squadra, perché è importante che tutti siano felici: l’alchimia fuori dal campo aiuta a creare l’intesa in campo e a vincere le partite”

Ha introdotto la conferenza Marco Rodiani, direttore generale di Eurotecno: “Siamo un’azienda di noleggio piattaforme che ha incontrato la Vanoli per risolvere un problema ad un tabellone: siamo intervenuti noi e da lì è cominciato tutto. Ci siamo piaciuti fin dai primi contatti. Abbiamo subito riscontrato un grandissimo dinamismo, cosa che contraddistingue anche noi di Eurotecno e abbiamo deciso di iniziare questa partnership che sono sicuro sarà di buon auspicio e di esempio anche per altre aziende del settore”.

Ha proseguito poi il general manager della Vanoli Basket Cremona Andrea Conti: “Ringrazio Eurotecno per l’ospitalità e sono molto contento di iniziare una partnership che lega un’azienda importante del territorio al nostro club. Mi auguro che sia di buon auspicio e che porti entusiasmo per il proseguo della stagione.

Wayne ha poi raccontato il primo impatto con la città: “Arrivando a Cremona il clima non è terribile: vengo da Huston, Texas, dove ci sono 40 gradi e le palestre non hanno l’aria condizionata. Al caldo sono abituato. La città è meravigliosa, mia moglie ha vissuto a Firenze per un periodo e ama l’Italia. Questa è la mia prima esperienza di vita in Italia e sono molto contento. La città mi piace davvero tanto, ho già fatto qualche giro in centro e mangiato un gelato…Cremona è un bellissimo posto!”

Si è poi parlato dei suoi obiettivi per questa stagione: “Il mio obiettivo è vincere più partite possibili, non mi interessano le aspettative di chi è fuori dallo spogliatoio. Dobbiamo unirci come squadra e personalmente penso che possiamo raggiungere i playoff, faremo rumore. Come obiettivo personale voglio essere un giocatore utile alla squadra, il miglior compagno possibile e aiutare il club a raggiungere il successo”

Reduce da esperienze in Finlandia e in Turchia al Darüşşafaka dove ha disputato la scorsa Champions League, Wayne ha analizzato le ultime stagioni della sua carriera: “L’esperienza in Finlandia è stata molto bella, è stata una stagione importante. Il club così come la squadra mi hanno supportato molto e abbiamo superato ogni aspettativa preseason raggiungendo i playoff. Da lì passare al Darüşşafaka in Turchia e in Champions League è stato un grande salto e sono molto grato di aver avuto questa opportunità. Era tutto molto diverso dal basket in Finlandia, molto fisico ma lento, e devo ringraziare il coach e i compagni per avermi insegnato molto. È stata una bellissima esperienza, mi ha aperto gli occhi sul basket europeo di alto livello e mi ha aiutato a capire dove voglio arrivare nella mia carriera facendomi crescere anche come persona.”

Immancabile citare 3 ex giocatori vanolini che Wayne conosce bene: “Elston Turner, TaShawn Thomas e la mia point guard della scorsa stagione Markel Starks mi hanno raccontato grandi cose sulla Vanoli, su Cremona, e questo mi ha aiutato molto nel prendere la mia decisione. Mi hanno detto che il cibo è buonissimo, la gente è molto disponibile, il club è professionale… Cose che hanno mi hanno convinto ancora di più a scegliere la Vanoli Basket Cremona.

Un’ultima battuta su chi è Wayne McCullough al di fuori dal campo: “Il mio hobby preferito è il golf, amo il golf! Vorrei giocare almeno una volta a settimana. Ovviamente amo stare in famiglia e ci piace scoprire nuove culture, nuovi cibi. Poi uscire con i miei compagni… Semplicemente vivere Cremona”



