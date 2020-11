Vanoli Cremona, solo un positivo: squadra in trasferta a Pesaro

Vanoli Basket Cremona comunica che, nella mattinata di sabato, un atleta ha mostrato sintomi riconducibili a positività al coronavirus. Il giocatore è stato immediatamente isolato e sottoposto a tampone rapido, risultato positivo.

La positività è stata confermata dall’esito del tampone molecolare eseguito, come da protocollo, nella giornata di venerdì, e pervenuto solamente nella mattinata di oggi.

La società aveva chiesto, a titolo cautelativo, il rinvio della gara in programma oggi alle ore 12:00 a data da destinarsi, richiesta non accolta dalla LBA che l’ha posticipata alle ore 18:00. La richiesta era nata dall’impossibilità di lasciare Cremona nel primo pomeriggio di sabato e raggiungere Pesaro nella serata precedente l’incontro, in assenza dell’esito dei tamponi molecolari eseguiti venerdì, che avrebbero potuto far emergere altri soggetti positivi ma asintomatici e mettere a rischio la salute di compagni ed avversari.

Questa mattina, come da protocollo, tutto il Gruppo Squadra è stato sottoposto a test rapido, che non ha evidenziato nuove positività. La squadra, pertanto, lascia Cremona per disputare la sesta giornata di campionato.

–

Uff stampa Vanoli Basket Cremona