Vanoli Cremona: tutte le amichevoli della preseason 2023

By

In attesa del raduno, previsto a Cremona il 16 agosto, Vanoli Basket rende noto il calendario della preseason che accompagnerà i biancoblù sino all’esordio in campionato previsto per domenica 1° ottobre a Trento.

Il primo appuntamento è fissato per il 26 agosto, a Brescia, con i padroni di casa della Germani. In palio ci sarà il “Memorial Ferrari”.

Per domenica 27 è prevista la partenza per il ritiro di Carisolo (TN) dove, il 29 agosto, i biancoblù affronteranno, in un test amichevole, la Tezenis Verona.

Sulla via del ritorno, sabato 2 settembre, è previsto l’incontro a Cles con la Dolomiti Energia Trentino.

Il 6 settembre nuova amichevole con la Germani Brescia, questa volta a Genova, mentre domenica 10 settembre ci si sposta a Parma per affrontare la Virtus Segafredo Bologna.

Due giorni dopo, il 12 settembre, nuovo impegno a Istrana (TV) con la Nutribullet Treviso per arrivare poi, il 16 e 17 settembre, al classico appuntamento con il Trofeo Lombardia.

Gli ultimi due incontri amichevoli sono previsti per il 20 settembre, a Modena, con Estra Pistoia e sabato 23 settembre, a Napoli, con la GeVi Basket.

UFF.STAMPA VANOLI CREMONA