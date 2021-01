Varese, 12 positivi al #covid! A rischio la sfida con Trieste

Pallacanestro Varese comunica che, a seguito dei test effettuati nella mattinata di oggi in previsione della partenza per Trieste, sono emersi dodici casi di positività al Covid-19 all’interno del Team Squadra. Il club biancorosso ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ed informato immediatamente le autorità competenti. I soggetti, alcuni dei quali lievemente sintomatici, si trovano già in isolamento come da protocollo.

Pallacanestro Varese rimane in attesa di disposizioni di Legabasket per quel che concerne la partita in programma domani contro l’Allianz Pallacanestro Trieste.

Uff stampa Pallacanestro Varese