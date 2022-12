Varese, aggiornamento sulle condizioni di Reyes ed Owens

Pallacanestro Varese comunica che il percorso riabilitativo di Justin Reyes condotto dallo staff medico per il recupero dall’infortunio al ginocchio sinistro non ha avuto ostacoli e sta mostrando eccellenti risultati. Viene confermata la prognosi iniziale, con il rientro in campo dell’atleta previsto per il mese di gennaio.

Contestualmente, il club biancorosso informa che Tariq Owens è stato tenuto a riposo in occasione di EA7 Emporio Armani Milano-Pallacanestro Openjobmetis Varese a causa di un fastidio all’adduttore destro accusato nel corso del riscaldamento prepartita. Gli esami effettuati non hanno evidenziato lesioni.

UFF.STAMPA PALL.VARESE