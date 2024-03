Varese-Brescia, Besson: «Sarà una sfida fisica»

Le parole di Hugo Besson in vista di Openjobmetis Varese-Germani Brescia:



«Arriviamo dalla sfida di FIBA Europe Cup vinta contro il Bahçeşehir College; una partita ben giocata da noi in cui abbiamo retto la loro fisicità. è importante riuscire a vincere certe partite contro formazioni fisicamente prestanti; sappiamo che il ritorno a Istanbul sarà molto difficile, ma credo che possiamo farcela, ci faremo trovare pronti. Domani sera affronteremo Brescia, un’altra squadra tosta che occupa le prime posizioni in campionato. Ci aspetta una gara fisica contro un poster composto da giocatori di grande talento. Dobbiamo essere pronti; in settimana ci siamo allenati bene preparando la gara al meglio. Non ci resta che scendere in campo e lottare. I nostri tifosi? Loro sono veramente capaci di fare la differenza grazie alla loro immensa passione; nei momenti più complicati di una partita sono i primi ad incitarci e supportarci. Sono molto importanti per noi».

