Varese-Brescia, Esposito: “Avanti con preparazione in vista del campionato”

“Varese è una squadra che arriva all’ultima partita dopo una settimana un po’ complicata per il cambio di allenatore – spiega Vincenzo Esposito, coach della Germani -. Sicuramente c’è già stata e ci sarà una reazione da parte della squadra, principalmente a livello emotivo. Dovremo fronteggiare qualche cambio di situazione tecnica e tattica, ma quello che interessa a noi è continuare a crescere tecnicamente e fisicamente, perché siamo nel pieno della preparazione atletica del precampionato, per quanto si tratti di un trofeo ufficiale”.

“Andiamo avanti per la nostra strada, con i nostri carichi i lavoro soprattutto fisici, con l’obiettivo di farci trovare pronti per l’inizio del campionato e dell’EuroCup – prosegue l’allenatore campano -. Giocheremo con lo stesso roster che ha affrontato tutta la Supercoppa, affrontando una squadra che conta molto sul movimento di palla e sul gioco perimetrale appoggiando spesso la palla a Scola in post basso. Varese ama giocare a ritmi alti, cercando di sporcare le giocate degli avversari, mettendo pressione sulla palla e lavorando sulle linee di passaggio”.

“Rispetto alla gara d’andata, dovremo essere più bravi a muovere il pallone, eseguire i giochi d’attacco in maniera più rapida ed essere più precisi – conclude Esposito -. Difensivamente, dovremo lavorare con più intelligenza contro i loro esterni, migliorare la nostra comunicazione e le situazioni difensive contro Scola, soprattutto quando gioca spalle a canestro”.