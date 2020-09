Varese-Brescia, Esposito: “Esordio non facile ma facile ma finalmente siamo al completo”

Ciach Vincenzo Esposito presenta, in occasione della presentazione delle maglie da gioco della nuova stagione, la sfida di Masnago: “Abbiamo cercato di mettere insieme il miglior roster possibile e da domenica saremo finalmente al completo. Sarà una gara difficile come tutte le partite d’esordio, sapendo anche che dopo poco più di 48 ore giocheremo in EuroCup. Per questo cercheremo di gestire sia le energie e lo sforzo tecnico, ma ci faremo trovare pronti”.

“Varese vorrà esordire bene davanti al pubblico di casa – continua l’allenatore della Germani -, noi stiamo cercando di accelerare i tempi di preparazione degli ultimi giocatori arrivati. Abbiamo inserito due lunghi che ci permetteranno di aggiustare situazioni tecniche scomode per vincere più partite possibili”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia