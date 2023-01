Varese – Brescia, la presentazione con le parole di De Nicolao

Le parole di Giovanni De Nicolao in vista di Pallacanestro Openjobmetis Varese-Germani Brescia:

«Nella gara di settimana scorsa abbiamo commesso tanti errori che potevamo benissimo evitare, ma comunque dobbiamo fare i complimenti a Trento che è stata brava ad imporre il proprio gioco basato sulla fisicità al quale non siamo riusciti a trovare un’adeguata contromisura. Anche per questo motivo vogliamo rifarci immediatamente iniziando dalla sfida di domani contro Brescia. La Germani è una squadra con molti punti nelle mani e con tanto talento; possono contare su un gruppo di italiani molto valido composto da giocatori come Della Valle, capace di fare canestro in ogni momento ed in ogni modo, ed Akele, fondamentale a rimbalzo. Al loro fianco un nucleo di stranieri molto fisici come, ad esempio, Cobbins; è una squadra profonda che ci obbliga ad approcciare il match con la massima concentrazione cercando di imporre il nostro ritmo e limitando al massimo le sbavature difensive. Non starà forse attraversando il proprio miglior momento visto le sconfitte nelle ultime uscite, ma anche noi veniamo da un ko nell’ultimo turno di campionato e ci ricordiamo ancora della gara di andata contro di loro; sia noi che loro saremo carichi per ritornare al successo e credo che alla fine prevarrà la squadra che avrà dimostrato più fame e più voglia di vincere la partita. Non vediamo tutti l’ora di tornare a giocare in casa, perché poter contare ogni domenica sul palazzetto pieno è bellissimo e ci dà una carica in più per affrontare qualsiasi sfida».

UFF.STAMPA PALL.VARESE