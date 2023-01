Varese-Brescia, Magro: “Stare assieme per riaccendere la scintilla e invertire la tendenza”

Alessandro Magro, coach della Germani Brescia, presenta così la sfida con l’Openjobmetis Varese: “Siamo pronti a iniziare un ciclo di tre partite consecutive da disputare in trasferta e le prime due, a Varese e Bourg-en-Bresse, le faremo senza tornare a Brescia. Sarà un momento importante per la squadra, non solo per quanto riguarda la ricerca di risultati positivi e per la voglia di tornare a vincere. Sarà un modo, infatti, per stare insieme e provare a riaccendere quella scintilla che in questo momento ci serve per invertire la tendenza”.

“A Varese ci aspetta una partita complicata – prosegue l’allenatore di Pallacanestro Brescia -. Giochiamo contro una squadra sui generis, che gioca una pallacanestro particolare, molto vicina a quella della G-League statunitense. Varese gestisce tanti possessi, è nettamente la squadra che segna di più in campionato e spinge sempre sull’acceleratore, con 7 giocatori che vanno a referto con frequenza”.

“A ben guardare, ci aspetta una partita che non sarà molto diversa rispetto a quella che abbiamo giocato con Ulm – conclude Magro -. Dovremo essere in grado di limitare il numero delle loro scorribande, facendo particolare attenzione alla metà campo difensiva e limitando il numero delle palle perse. Giocheremo inoltre in un palasport particolare, molto caldo, dove il pubblico è molto partecipe e riesce a dare una spinta reale alla propria squadra. Sarà un test difficile, che dovremo affrontare bene non solo dal punto di vista mentale, ma anche facendo leva sulle nostre energie, cercando di abbassare il ritmo di gara e senza farci travolgere dal loro ritmo. Disputare una gara ‘corri e tira’ con loro per noi risulterebbe assolutamente pericoloso”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia