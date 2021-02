Varese – Brindisi, coach Massimo Bulleri:” Dopo quasi un mese abbiamo avuto la possibilità di allenarci al completo”

«Dopo quasi un mese, finalmente ieri e oggi abbiamo avuto la possibilità di allenarci al completo, con tutti e dieci i ragazzi. Di questo sono soddisfatto e contento; da oggi ricominciamo ufficialmente il discorso lasciato in sospeso ad inizio anno solare. Domani (oggi 04.02.2021 ndr) contro la Happy Casa avremo quindi a disposizione tutti gli effettivi; il loro utilizzo lo valuteremo in base all’andamento della gara. Tra questi non ci sarà sicuramente John Egbunu; non ci sono stati i tempi tecnici per poterlo tesserare. Brindisi non è più una sorpresa; sono anni che è ai piani alti della classifica e viene da due finali di Coppa Italia consecutive. Si può dire senza dubbio che sia una realtà importante della nostra pallacanestro. Con Vitucci ho un rapporto ottimo; ho avuto la fortuna di lavorare con lui in due epoche diverse a Treviso ed è una persona solare e socievole. Rivederlo domani sarà solo un piacere».

Ufficio Stampa Pallacanestro Varese