Varese-Brindisi, la prima Green Night nella storia del club lombardo

La Pallacanestro Varese, in occasione della partita di domenica 10 marzo contro Brindisi, è lieta di annunciare la prima Green Night nella storia del club, in cui dichiara il suo impegno nel rispettare e promuovere la sostenibilità ambientale, ponendo lo sviluppo e la ricerca al miglioramento continuo al centro.

Dopo la Pink Night e la Braille Night, la squadra per tale circostanza indosserà con grande orgoglio divise da gioco di colore verde a sostegno del progetto Pallacanestro Varese Green volto a ridurre al minimo l’impatto ambientale attraverso azioni concrete, sociali, educative, ed etiche.

Durante il corso del match, sarà non a caso proposta al pubblico, l’attività denominata Zero Waste Game, ovvero un “gioco” sulla corretta gestione dei rifiuti urbani tesa a sensibilizzare la minimizzazione di essi grazie all’apporto di decine di volontari che aiuteranno ad allestire postazioni centralizzate per la loro diversione, fornendo indicazioni per la raccolta differenziata.

L’audit post-partita fornirà infine dati chiave al fine di ridimensionare lo smaltimento e la contaminazione dei rifiuti, aiutando a prendere decisioni operative per migliorare il sistema di riciclaggio dell’evento sportivo.

Francesco Finazzer Flori e Raffaella Demattè, rispettivamente Chief Marketing Officer e Public relations and CSR Manager della Pallacanestro Varese: «Questa è una grande opportunità per la sostenibilità di raggiungere un nuovo pubblico e speriamo che i nostri sforzi per educare i partecipanti alle corrette pratiche di differenziazione dei rifiuti vadano al di là di una singola partita di pallacanestro. I migliori eventi di sostenibilità nascono dalla collaborazione; Regione Lombardia, Comune e Provincia di Varese, Green School ed Esse Solar, Green Night Main Partner, sono stati ottimi partner nella pianificazione e concretizzazione di questa iniziativa».

Giorgio Maione, Assessore Ambiente e Clima della Regione Lombardia: «La sostenibilità ambientale si ottiene solo con azioni di sistema e con una comunicazione efficace. Ringrazio la Pallacanestro Varese per questa iniziativa: il coinvolgimento delle associazioni e delle realtà territoriali è per noi fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi green. La Regione Lombardia è orgogliosa di aver dato il proprio patrocinio e di diffondere la cultura ambientale come sinonimo di sport ed attività fisica».

Nicoletta San Martino, Assessore alla Tutela ambientale, Sostenibilità sociale e Economia circolare del Comune di Varese:«Alla collaborazione già attiva di Pallacanestro Varese sul progetto Ri-hub food del Comune di Varese, si aggiunge ora questa Green Night per sensibilizzare i cittadini e arrivare a risultati ancora migliori di quelli che già si realizzano in città sulla raccolta differenziata. Ringrazio Pallacanestro Varese per questa iniziativa e per le prossime a venire che sicuramente vedranno il sostegno dell’Amministrazione».

Thomas Valentino, CEO Esse Solar: «È un’iniziativa molto importante per rafforzare il nostro rapporto sportivo con Pallacanestro Varese e tutti i suoi tifosi. Esse Solar ha molto a cuore il tema green tanto che il nostro core business è, appunto, quello delle rinnovabili, fotovoltaico e riqualifica energetica. Pensare ad un mondo più sostenibile, è quello che mi ha fatto scegliere di investire in questa azienda dal 2019, promuovendo eventi come la Green Night che possano passare un messaggio chiaro a molti. Le rinnovabili rappresentano il futuro ed un obiettivo a cui tendere, da qui il nostro motto, Esse Solar Energia del Futuro».

Massimo Oliveri, Responsabile della Divisione Basket in Erreà: «Dopo le prime due theme nights, siamo ancora una volta al fianco di Pallacanestro Varese per appoggiare questa lodevole iniziativa. Crediamo fermamente nell’importanza del miglioramento continuo e questo progetto rappresenta un concreto progresso in questa direzione. Ci adoperiamo per essere un esempio positivo nel settore, dimostrando che è possibile conciliare l’eccellenza sportiva con azioni concrete, responsabili ed efficaci. Ringrazio vivamente lo staff manageriale della società per i continui input che ci inviano per alzare sempre di più l’asticella, farci guardare verso l’esterno, toccando temi importantissimi a livello sociale».

Ufficio Sviluppo Sostenibile della Provincia di Varese: «Educare a comportamenti sostenibili è l’obiettivo del progetto Green School per il quale si impegnano le 140 scuole varesine iscritte e oltre 300 in Italia. Per la Zero Waste Game sono stati coinvolti giovani volontari del programma, adeguatamente formati dall’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti. La partita di domenica è solo un primo passo del percorso di Green School e Pallacanestro Varese insieme per promuovere e diffondere il tema della sostenibilità anche in ambito sportivo».

UFF.STAMPA PALL.VARESE