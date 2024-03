Varese – Brindisi, Ulaneo: “Sarà una gara tosta”

Le parole di Scott Ulaneo in vista di Openjobmetis Varese-Happy Casa Brindisi:



«Dopo la prestazione contro Milano era importante ed è stato bello tornare a vincere in FIBA Europe Cup a Nymburk. Contro l’Olimpia non siamo riusciti ad imporre il nostro gioco come avevamo programmato, ma siamo riusciti a farlo in coppa. Ora vogliamo ripeterci domenica nella gara contro Brindisi. Sarà una partita fondamentale della nostra stagione dove non potremo permetterci passi falsi; la posta in gioco è tanta per entrambe le squadre, per cui non sarà una sfida facile, ma anzi ci aspettiamo una gara aggressiva e tosta da un punto di vista fisico. Non possiamo e non vogliamo sbagliare; per questo motivo avremo bisogno del nostro fantastico pubblico che è il nostro sesto uomo in campo e ci aiuterà tantissimo anche stavolta».

UFF.STAMPA PALL.VARESE