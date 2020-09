Varese-Cantù, Cavazzana: “Loro giovani ed elettrizzanti”

Ecco le parole di Vincenzo Cavazzana, assistente allenatore di coach Attilio Caja, in vista di Openjobmetis Varese-Acqua S.Bernardo Cantù, gara valida per la terza giornata della Eurosport Supercoppa 2020::

«Cantù è una squadra giovane ed elettrizzante che rispetto allo scorso anno ha cambiato tanto inserendo giocatori atletici come Kennedy, fisici come Thomas e realizzatori come Woodard e Johnson. Al loro fianco sono stati aggiunti giocatori di grande esperienza come Smith e Leunen che danno sicurezze grazie alla loro conoscenza del gioco. Insieme alla conferme di giocatori come Procida e Pecchia, Cantù è una squadra che sta dimostrando di avere una certa identità ed una pericolosità in campo aperto. Per quanto riguarda Varese, stiamo lavorando per proseguire l’inserimento di tutti i giocatori in modo da renderli partecipi e pericolosi a seconda delle loro caratteristiche. Stiamo lavorando molto anche sulla difesa per limare gli errori commessi nelle due precedenti partite. Contro Brescia abbiamo notato dei passi in avanti, soprattutto per quel che concerne l’approccio alla partita, ma dobbiamo ancora lavorare per capire che ogni possesso è quello che costruisce, mattoncino per mattoncino, la vittoria finale».

Uff.Stampa Pall.Varese