Varese chiude il precampionato vincendo contro la Vanoli Cremona

Chiude con una vittoria il suo precampionato la Openjobmetis Varese che supera per 105 a 101 la Vanoli Cremona in occasione del Trofeo Lombardia. Buona prestazione offensiva dei biancorossi, bravi a rialzarsi dopo un primo quarto difficile. La prossima settimana coach Bialaszewski ed i suoi ragazzi saranno in ritiro a Gressoney; lunedì 25, invece, partiranno alla volta di Antalya per i preliminari di Champions League che inizieranno ufficialmente mercoledì 27 settembre.

Cremona inizia meglio portandosi sul momentaneo 6-4 ed allungando poi sul +8 (18-10) grazie ai “cesti” di McCullogh ed Adrian che annullano i punti di Brown e McDermott. Cauley-Stein ed Hanlan provano a scuotere i biancorossi, ma la Vanoli approfitta degli errori difensivi dei varesini ed allargano nel risultato fino al 36-22 del 10’. Varese inizia il secondo quarto con più convinzione ed accorcia sul -5 (31-36) grazie ad un parziale di 9 a 0 ispirato da Shahid. Lacey sblocca i suoi, ma la Openjobmetis non frena e prima accorcia con Woldetensae e poi ribalta il risultato grazie alla bomba di Virginio che timbra il + 1 (48-47). La Vanoli risponde timidamentex e allora Varese attacca ed allunga sul +7 (57-50) del 20’ grazie ad Hanlan e McDermott.



Varese inizia bene anche la terza frazione, salvo poi subìre il rientro di Cremona che torna sul -2 con Denegri. Zanotti firma il sorpasso e coach Bialaszewski chiama timeout. La ramanzina porta gli effetti sperati, con Shahid che interrompe il digiuno dei suoi e riporta l’Openjobmetis in vantaggio fino al 79-77 del 30’. Il match è equilibrato ad inizio di ultimo periodo ma i biancorossi mantengono il vantaggio grazie all’apporto di Woldetensae ed Hanlan che prendono per mano i loro trascinandoli sul +10 (99-89). Denegri e Pecchia accorciano dimezzando il gap, ma McDermott e Shahid firmano il definitivo 105-101.

UFF.STAMPA PALL.VARESE