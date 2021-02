Varese – Fortitudo Bologna, Dalmonte: “Se saremo insieme a disegnare le linee della partita avremo più possibilità di vincere”

Le parole di coach Dalmonte in vista della sfida contro Varese: “L’importanza della partita deve essere chiara a tutti. Oserei dire importante ma troppo lontana dalla bandiera a scacchi della fine del campionato; è importante ma non decisiva. Una partita dove troveremo una grande aggressività e energia mentale di Varese. Dovremo essere bravi a impattare la stessa energia e aggressività stando nelle nostre regole della partita, consapevoli che se saremo insieme a disegnare le linee della partita avremo più possibilità di vincere. Dovremmo resettare davanti un errore e giocare il possesso successivo senza essere penalizzati dall’errore commesso. Le condizioni sono che oggi non contano: non possiamo stare dietro a questo e non ne voglio parlare perché non sono un argomento attuale le condizioni delle settimana e di alcuni giocatori. La cosa più importante è che mentalmente chiunque sia pronto al meglio delle sue possibilità”.