Varese-Milano, Messina: “Siamo profondamente affezionati a Bulleri e Scola”

Ettore Messina (coach Milano): “Rivediamo con grande piacere Massimo Bulleri e Luis Scola, due persone alle quali siamo profondamente affezionati. Per noi la gara arriva in un momento delicato perché non siamo contenti della prestazione di giovedì con il Panathinaikos. Sarà importante, fermare o limitare la transizione offensiva di Varese e ovviamente cercare di contenere Scola che è il perno di questa squadra, senza dimenticare che, a partire da Toney Douglas, hanno giocatori che hanno grande facilità nel segnare da tre”.

Fonte: uff. stampa Olimpia Milano