Varese – Napoli, Okeke: “La Gevi è forte, dobbiamo lottare fino alla fine”

Le parole di Leonardo Okeke in vista di Openjobmetis Varese-Generazione Vincente Napoli Basket:

«Sono contentissimo di essere ritornato a calcare il campo dopo così tanto tempo. Per me è stata un’emozione grandissima e finalmente ho potuto dare una mano concreta ai miei compagni. Purtroppo contro Brescia è arrivata una sconfitta, ma stiamo lavorando ogni giorno per migliorare. Domenica giocheremo contro Napoli, una squadra molto forte reduce dalla vittoria in Coppa Italia. Sicuramente lotteremo fino alla fine; non stanno attraversando il miglior momento della loro stagione, ma non vogliamo abbassare la guardia e daremo tutto insieme al nostro pubblico che è fantastico; i migliori tifosi in Italia!»

