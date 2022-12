Varese, parla Ferrero: “Final Eight? Sarebbe un grande traguardo per tutti noi”

Le parole di Giancarlo Ferrero in vista di Pallacanestro Openjobmetis Varese-Bertram Yachts Derthona Tortona:

«Veniamo da una partita complicata contro una delle due squadre più forti del campionato, ma ne siamo usciti con onore portandoci dietro ciò che abbiamo fatto di buono. Abbiamo sfruttato l’occasione per crescere come gruppo e ora ci aspetta un’altra grande sfida contro una solida realtà come Derthona Basket per la quale siamo estremamente motivati. Sono certo che avremo una grande spinta dal nostro pubblico che accorrerà numeroso a sostenerci. Essere vicini ad un obiettivo come le Finale Eight di Coppa Italia ci dà più motivazione; se riuscissimo a raggiungerlo sarebbe un grande traguardo per società, squadra e tifosi perché è una bella competizione dalla quale manchiamo da troppo tempo. Dobbiamo essere bravi a sfruttare questo “match-ball” casalingo anche se siamo consapevoli della difficoltà che affronteremo, perché Derthona Basket è una grandissima squadra composta da giocatori esperti e ben allenata; sarà una bella partita e speriamo di portare a casa il risultato. Il ritorno di Tyler Cain? Per due stagioni è stato un grandissimo compagno di squadra dentro e fuori dal campo. Sarà bello riabbracciarlo prima della partita anche se poi saremo avversari per 40 minuti; sono sicuro che anche i tifosi gli tributeranno il giusto applauso».

UFF.STAMPA PALL.VARESE