Varese-Pesaro, le parole di Tomas Woldetensae: “Dobbiamo esser compatti”

Le parole di Tomas Woldetensae in vista di Pallacanestro Openjobmetis Varese-Carpegna Prosciutto Pesaro:



«Sono contento di essere tornato a Varese dopo la positiva esperienza in Nazionale di due settimane fa dove ho portato quello sprint in più nato dai successi che abbiamo ottenuto in azzurro; l’aria delle vittorie aiuta sempre e si è visto contro Napoli domenica scorsa. La stessa aria dovuta dal successo contro la GeVi ci ha aiutato questa settimana a preparare la partita contro Pesaro di domani, squadra che negli ultimi incontri si è dimostrata davvero un’avversaria scomoda. Voglia di rivalsa? Sicuramente abbiamo più grinta e più voglia di dimostrare il nostro valore. Dovremo cercare di non essere aggrediti, ma di essere noi aggressivi sia in attacco che in difesa. Quando lo abbiamo fatto in occasione della seconda metà di partita nella sfida di Coppa Italia siamo riusciti a recuperare un distacco abbastanza grande. Sarà importante rimanere concentrati su noi stessi, senza strafare, ed essere compatti anche di fronte agli up and down che vivremo nel corso della partita. Il pubblico senz’altro giocherà un ruolo fondamentale in nostro favore; è sempre un piacere giocare di fronte ai tifosi di Varese che sono sempre pronti ad urlare per noi».

UFF.STAMPA PALL.VARESE