Varese – Pesaro, Legovich: “Per noi una gara fondamentale”

Le parole di Marco Legovich in vista di Openjobmetis Varese-Carpegna Prosciutto Pesaro:

«Siamo molto contenti per la vittoria ottenuta mercoledì contro Oradea; un successo che ci ha dato entusiasmo in una gara in cui sappiamo di non essere partiti benissimo ma nonostante questo siamo stati capaci di recuperare punto su punto grazie ad una partita offensiva importante che ci ha portato alla qualificazione ai quarti di finale di FIBA Europe Cup. Ora dobbiamo essere bravi a recuperare tutte le energie; non è stata una trasferta logisticamente semplice e la sfida è stata molto fisica, ma vogliamo arrivare pronti per la gara di domenica contro Pesaro perché per noi sarà fondamentale. Contro la Carpegna Prosciutto i due punti in palio sono molto pesanti per entrambe le squadre. Pesaro viene da un periodo particolare perché ha cambiato allenatore e con questo nuovo assetto non è ancora riuscita ad ottenere una vittoria; hanno inoltre aggiunto un giocatore dal peso specifico come McDuffie che ha portato grande impatto offensivo e difensivo. Dal canto nostro dovremo esser bravi, grazie alla nostra difesa, a ripartire con le nostre transizioni offensive che saranno decisive per riuscire a portare a casa la partita davanti al nostro pubblico che, per noi, è sempre fondamentale»

UFF.STAMPA PALL.VARESE