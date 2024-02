Varese-Pesaro, Sacchetti: “Fondamentale fare bene in difesa”

Il coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Meo Sacchetti ha presentato il match della 20^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet della Itelyum Arena contro la Openjobmetis Varese: palla a due alle 20:00 di domenica 11 febbraio con diretta TV su Eurosport 2 (canale 211 Sky), in streaming su DAZN, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:40 di lunedì 12 febbraio su TVRS (canale 13 del digitale terrestre). A dirigere l’incontro saranno i signori Borgioni, Gonella e Capotorto.

“Abbiamo recuperato Tambone che aveva avuto alcuni acciacchi alla schiena; a Scafati abbiamo sfiorato la vittoria e ora ci attende una squadra in grado di piazzare velocemente dei break importanti. Sarà fondamentale fare bene in difesa per non permettere a Varese di colpire con i suoi tiratori. Varese non è solo Mannion che però nel match di andata qui a Pesaro è stato decisivo; dovremo essere bravi a non concedere spazio alla Openjobmetis, ora ci manca portare a casa una vittoria. Ho vissuto anni significativi a Varese, ci torno sempre con piacere; ora però penso soltanto a conquistare un successo sul parquet di Masnago per proseguire il lavoro verso la salvezza”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro