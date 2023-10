Varese-Pistoia, Bialaszewski: “Le sensazioni son positive” 

Le parole di Tom Bialaszewski in vista di Openjobmetis Varese-Estra Pistoia:



«Le sensazioni sono positive e non vedo l’ora di entrare al palazzetto e vedere i nostri tifosi al gran completo. La squadra è pronta a fare il suo dovere; in questi giorni abbiamo riguardato la partita di venerdì contro Cholet e abbiamo capito quali sono stati i nostri sbagli. Lo dimostreremo domani! Molte delle squadre che affronteremo saranno nuove per noi perché molti giocatori nostri sono esordienti nel campionato italiano. Per quanto riguarda Pistoia, è una formazione molto fisica, ben allenata e con un buon sistema offensivo, ma nelle ultime settimane ci siamo preparati bene costruendo delle buone soluzioni; non ci faremo trovare impreparati. Il calore del pubblico di Varese è lka cosa per cui sono più emozionato; Certo, la partita sarà divertente, ma l’atmosfera sarà ancora meglio. Quando ero assistente a Milano, a causa delle restrizioni del Covid non ho mai potuto vedere il palazzetto pieno, ma ne ho sentito parlare. Sappiamo bene che per noi sarà una bella spinta; la gente in città mi ferma per raccontarmi il calore del palazzetto e non vedo l’ora di toccare con mano l’energia dei nostri tifosi e credo che tutti i ragazzi ameranno la passione e l’amore che riceveranno».

UFF.STAMPA PALL.VARESE