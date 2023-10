Varese-Pistoia, Brienza: “Grande voglia di ricominciare”

L’attesa è arrivata agli sgoccioli. Mercoledì 4 ottobre, ore 19.30 (diretta su Dazn), a Masnago l’Estra Pistoia Basket torna ad assaporare l’atmosfera da LBA con il posticipo della prima giornata di campionato sfidando una Openjobmetis che parte con rinnovate ambizioni dopo l’ottima stagione scorsa e reduce dall’avventura, non del tutto positiva, nei playoff preliminari di Champions League.

I biancorossi si presentano in Lombardia senza Jordon Varnado ed al culmine di un pre-campionato particolarmente tormentato a causa degli acciacchi e infortuni, più o meno gravi, che hanno colpito a rotazione diversi giocatori. Ma, non per questo, mancherà la carica agonistica, come svelato proprio da coach Nicola Brienza nella conferenza stampa pre-partita che potrà contare sull’ultimo arrivato Grant Basile (che avrà la maglia numero 21) .

“Sono contento di come stiamo, dall’arrivo di Basile a oggi abbiamo fatto cinque allenamenti in maniera intensa, sicuramente i migliori dall’inizio della preparazione – conferma il tecnico di Estra Pistoia – sappiamo però che siamo al via del campionato e non abbiamo ancora delle certezze che ci possiamo costruire solo col lavoro mentre a noi ci manca il vissuto per i motivi che già sappiamo. Al netto di questo, però, siamo pronti, carichi e contenti: cosa possiamo fare non lo sappiamo e sarà una sorpresa un po’ per tutti, da me e lo staff fino alla squadra. Ho visto i ragazzi molto carichi e c’è una voglia pazzesca”.

La trasferta è di quelle insidiose, su di un campo particolarmente caldo e ostico come quello di Varese e contro un avversario che vuole recitare un ruolo da protagonista nella nuova LBA. “Troviamo una bella squadra e ci sarà un’atmosfera calda ad accoglierci, visto che leggo di un Masnago praticamente tutto esaurito – prosegue Brienza – ci ho giocato tantissime volte e so cosa significa andare su quel campo con così tanto pubblico che spinge. E’ una squadra che si è rinnovata negli interpreti ma hanno tenuto la propria base di costruzione tecnica simile all’anno scorso.

Per quanto concerne gli aspetti tecnici, invece, troviamo una squadra con talento e piena di tiratori che, per di più, viene da due partite ufficiali che sono state utili, innanzitutto, per alzare il livello di atletismo. Alla squadra non si può chiedere troppe cose per quanto detto sopra: sono poche le indicazioni che abbiamo deciso di dare ma i ragazzi dovranno essere quanto più bravi possibile a seguirle. Varese è una squadra che vive di break, possono fare 15-0 in un minuto o subirlo nel giro di breve: dobbiamo essere soprattutto mentalmente preparati a situazioni del genere, sperando che non ce ne siano, ma sappiamo che potranno capitare e, di conseguenza, essere pronti a fare noi dei contro-break per tenere la partita sul punto a punto fino alla fine”.

Il commento finale è sull’approccio e l’inserimento nel gruppo di Grant Basile, arrivato giusto una settimana fa in prestito da Tortona per tamponare l’assenza, ancora per qualche partita, di Jordon Varnado. “Sono molto contento di Grant – conclude – è un bravissimo ragazzo ed estremamente voglioso di mettersi alla prova, oltre che disponibile coi compagni. Si è approcciato in maniera silenziosa ma efficace: ha capito come deve stare nel gruppo e, fin da subito, ha capito quale responsabilità deve prendersi. Non so cosa ci possiamo aspettare però, nell’arco di questo mese che starà qui, troveremo il modo e la situazione per far si che ci possa dare una mano importante”.

Arbitri dell’incontro: Manuel Attard (Siracusa), Gabriele Bettini (Bologna), Giulio Pepponi (Spello, Perugia)

UFF.STAMPA PISTOIA BASKET