Si è tenuta nel tardo pomeriggio di oggi la conferenza stampa di presentazione di Alessandro Gentile, nuovo giocatore della Pallacanestro Openjobmetis Varese.

Ecco le sue prime parole in biancorosso:

«Sono molto felice di essere a Varese. Quella che mi ha portato qui è stata una trattativa semplice e veloce con Andrea Conti ed Adriano Vertemati che si sono fatti nove ore di treno per venire a casa mia a parlarmi di persona; mi sono sentito desiderato, voluto, ed era esattamente ciò di cui avevo bisogno. Sentivo la necessità di ripartire con entusiasmo in una piazza storica come questa, allenato da un coach come Vertemati di cui mi fido ciecamente; spero di ripagare questa fiducia. Sono stati mesi complicati e sono cambiato molto. Fisicamente, però, sono in gran forma; mi sto allenando duramente ogni giorno e sono sicuro che arriverò pronto al raduno. Alle spalle ho esperienze importanti, alcune negative ed altre positive, che mi hanno fatto crescere come uomo. Da un punto di vista cestistico, invece, credo di essere più maturo. I miei trascorsi da avversario a Varese? Ci sono state tante sfide accese e mi auguro che quella passione che ho vissuto sulla mia pelle possa essere messa a mio favore. Come prima cosa però mi auguro che tutti possano tornare al palazzetto e a vivere nuovamente la normalità di una partita dal vivo. Non ho aspettative sulla stagione; so che sarà costruita una squadra che darà tutto e che lotterà in qualsiasi partita; magari non avrà sempre il favore dei pronostici, ma sarà costituita da persone vere, pronte a sacrificarsi, a darsi una mano nei momenti più difficili e ad onorare questa maglia gloriosa. Sappiamo che ci sono squadre che hanno maggiori disponibilità economiche, ma la storia, anche recente, insegna che i risultati si devono guadagnare sul campo. Nazionale? Complimenti agli Azzurri per l’impresa che hanno fatto ieri; credo che questa cosa possa fare bene a tutto il movimento. Non ho rimpianti a tal proposito e non è un obiettivo primario tornare a vestire la maglia dell’Italbasket».

Ecco il video della conferenza stampa:

Uff stampa Pallacanestro Varese