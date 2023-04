By

Pallacanestro Varese comunica che Justin Reyes non scenderà in campo questa sera in occasione della sfida tra la Pallacanestro Openjobmetis Varese e la UNAHOTELS Reggio Emilia a causa di un risentimento al ginocchio sinistro operato lo scorso dicembre.

La situazione verrà valutata dallo staff medico nei prossimi giorni.